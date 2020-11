Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Evo Morales a revenit luni in Bolivia, dupa investirea ca presedinte a mostenitorului sau politic, Luis Arce, si la un an dupa ce a demisionat si a parasit tara in urma contestarii realegerii sale pentru al patrulea mandat, relateaza AFP. "O parte din viata mea ramane in Argentina",…

- Tot mai multe state europene revin la masurile dure de carantina, in timp ce Argentina, o națiune de doar 45 de milioane de locuitori, a devenit a cincea țara din lume care depașește un milion de imbolnaviri, intrand astfel in rand cu SUA, India, Brazilia și Rusia. In ultimele 24 de ore, autoritațile…

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales, refugiat in Argentina, a declarat luni ca "mai devreme sau mai tarziu" se va intoarce in tara sa, la o zi dupa victoria candidatului socialist Luis Arce, considerat urmasul spiritual al lui Morales, in alegerile prezidentiale din Bolivia, informeaza AFP. "Mai…

- Statele Unite, Malta, Muntenegru, Mexicul, Brazilia, Argentina si India sunt vizate, de asemenea, de aceasta interdictie, in timp ce Rusia si China urmeaza sa fie retrase de pe lista, scrie presa poloneza. Varsovia ia aceasta decizie in cadrul altor masuri vizand o restrangere a vietii sociale in regiunile…

- Polonia interzice zborurile din 44 de tari, inclusiv Romania, pentru a limita imbolnavirile de COVID-19, și scoate Rusia si China de pe lista interdictiilor Polonia interzice, incepand de miercuri, zborurile directe provenind din 44 de tari, intre care Spania, Israelul si Romania, cu scopul de a evita…

- Statele Unite, Malta, Muntenegru, Mexicul, Brazilia, Argentina si India sunt vizate, de asemenea, de aceasta interdictie, in timp ce Rusia si China urmeaza sa fie retrase de pe lista, scrie presa poloneza. Varsovia ia aceasta decizie in cadrul altor masuri vizand o restrangere a vietii sociale in regiunile…

- Un nou record in Franța, unde numarul de noi contaminari cu Covid-19 a ajuns miercuri la 5.429, cifra care nu a mai fost inregistrata de la mijlocul lunii aprilie, scrie ansa . Datele au fost furnizate de Direcția Generala a Sanatații, care nu a actualizat numarul de decese și spitalizari din cauza…

- Mii de argentinieni au manifestat luni la Buenos Aires si in alte orase impotriva izolarii impuse de guvern pentru a lupta impotriva coronavirusului, intr-un moment cand Argentina se confrunta cu o crestere puternica a contaminarilor, informeaza marti France Presse.Citește și: VERDICT POLITIC…