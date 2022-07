Stiri pe aceeasi tema

- Instalatiile de climatizare din trenuri ar putea sa functioneze, dar fara sa asigure racirea in parametri normali, avertizeaza CFR Calatori. Compania da vina pe temperaturile de peste 35 - 38 de grade care, la nivelul sinei si al cutiei vagonului, pot insemna si peste 50 de grade Celsius.

- Din 10 iulie, in Spania, canicula a ucis aproape 360 de persoane, potrivit Institutului de Sanatate Carlos III. Aproape 46% din teritoriul Spaniei este sub temperaturi de peste 40 de grade Celsius, obligandu-i pe spanioli sa renunțe la multe din obiceiurile zilnice. Cu 45 de grade Celsius in Estremadura…

- Autoritatile din Franta au ordonat evacuari masive, pe masura ce incendiile de padure din sudul Europei, izbucnite in urma cu sase zile, continua sa se intensifice. Incendiile au provocat distrugeri pe coastele Croatiei si pe insula elena Creta. Potrivit informatiilor, peste 300 de persoane si-au pierdut…

- Romania, in fața caldurii extreme de peste 40 grade Celsius. Anunțul ANM privind valul tropical care ajunge in țara noastra Canicula lovește Romania, iar previziunile pentru perioada urmatoare nu sunt bune. Potrivit meteorologilor, valul tropical intra sambata in țara noastra, cauzand temperaturi extreme.…

- Secția de arși a Spitalului de Urgența pentru copii Grigore Alexandrescu, de langa Piața Victoriei, este nou construita, in 2006. „Asta ridica o problema uriașa: cum sa faci in 2006 un proiect fara sistem centralizat de aer condiționat? Chiar daca ne pica banii din cer, actualii oameni care conduc sanatatea…

- CFR anunța ca, in perioada 29 iunie-1 iulie, cand sunt anuntate temperaturi care vor depasi 37-38 de grade Celsius, viteza de circulație a trenurilor va fi redusa. Personalul de intretinere a infrastructurii feroviare va efectua revizii suplimentare pe retea, in regiunile aflate sub atentionare de cod galben…