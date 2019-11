Evitaţi alimentele ultraprocesate în timpul postului Postul Craciunului este o provocare pentru romani. Fie ca respecta aceasta perioada din motive religioase, fie ca aleg sa posteasca din dorinta de a aduce un echilibru la nivelul organismului, multe persoane ajung sa se hraneasca mai nesanatos in post decat in mod obisnuit. Regimul este adesea bazat pe alimente foarte procesate, care ne fac mai mult rau decat bine. Alimentele procesate, un cocktail de E-uri Comoditatea, lipsa de timp, dar si cea de informatii sunt principalii factori care ii determina pe oameni sa se hraneasca nesanatos in timpul postului. Rafturile dedicate produselor de post… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

