- Activitațile culturale, precum vizitarea muzeelor, a galeriilor de arta sau vizionarea unei piese de teatru ne pot ajuta sa avem o viața mai lunga, sugereaza noi cercetari. Studiul, publicat miercuri in BMJ (British Medical Journal), arata ca activitațile culturale practicate la fiecare cateva luni…

- Generațiile Millennials și Z se confrunta cu stari de nesiguranța și pesimism cu privire la evoluția societații, cariera și viitorul lor, conform celui mai recent studiu Deloitte Global Millennial Survey. Studiul arata ca generațiile mai tinere se ingrijoreaza in privința evoluției economice și a mediului…

- Pisicile sunt, de obicei, extrem de curioase si pofticioase, iar stapanii le fac de multe ori pe plac si le ofera tot felul de gustari, care nu sunt potrivite pentru dieta unei feline. Din aceasta cauza, multe pisici ajung sa aiba probleme cu greutatea, cu digestia si cu sistemul imunitar. De aceea,…

- Ne-ar placea sa ajungem in fiecare zi la coafor. Pentru ca, nu-i așa, nimic nu se compara cu senzația aceea a unui par suplu și matasos, mirosind a cocos sau levanțica, care ia ochii tuturor atunci cand intri intr-o incapere. Cum faci sa pastrezi senzația de prospețime & curațenie a parului in fiecare…

- Aproape un sfert dintre tineri sunt dependenți de smartphone, sugereaza psihiatrii. Studiul realizat de experții de la King’s College London arata ca oamenii devin „panicoși” sau se supara daca li se refuza accesul constant la telefonul mobil. Ce e mai grav e faptul ca tinerii nu pot controla timpul…

- Intrebat daca va accepta invitatia la dezbatere propusa de Viorica Dancila, Klaus Iohannis a declarat ca PSD incearca sa atraga atentia prin manevre. "Urmeaza sa discut cu colegii, insa ma voi concentra pe intalnirile cu alegatorii", a punctat Iohannis. "Vreau sa subliniez doua lucruri. Noua…

- Chiar daca esti un barbat interesat de stil, probabil inca nu-ti doresti sa renunti la adidasii de alergare pentru totdeauna. Desi stii ca acestia sunt conceputi doar pentru activitatile sportive, te simti comod in ei si ti-ar placea sa ii poti integra si in tinutele de zi cu zi. Ei bine, poti face…

- Persoanele cu probleme de sanatate cronice, cum ar fi artrita, sunt mai predispuși sa simta durerea cand vremea este rece și umeda, sugereaza un studiu. Se știe ca frigul inrautațește durerea, dar exista de fapt puține cercetari asupra efectelor vremii. Studiul oamenilor de știința de la Universitatea…