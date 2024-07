Stiri pe aceeasi tema

- „Nu stiu daca e o imbolnavire in masa, in acest moment, sau e o greva (...) Eu cred ca aceasta tactica adoptata, de a se declara cu 10 minute, un sfert de ora, jumatate de ora inainte de a incepe zborul, inapti de zbor, a dus, de fapt, la ceea ce s-a intamplat azi pe aeroport. Daca o greva in adevaratul…

- Lufthansa va adauga o taxa de mediu de pana la 72 de euro la tarifele sale, a declarat marti grupul de companii aeriene, alaturandu-se cel putin unui rival european in acest sens, in timp ce industria se lupta pentru a acoperi costurile noilor reguli UE privind reducerea emisiilor, transmite Reuters,…

- O companie aeriana a fost amendata cu 28.000 de euro, dupa ce a interzis accesul unei tinere care a vrut sa se imbarce cu un „body decoltat". Compania susținuse ca femeia se prezentase la imbarcare „in costum de baie”.

- Compania naționala letona airBaltic va crește frecvența zborurilor saptaminale intre Riga și Chișinau. Despre acest lucru a anunțat administrația Aeroportului Internațional Chișinau, menționind ca intre 3-27 iulie 2024 și 4 septembrie – 23 octombrie 2024, frecvența zborurilor va fi de 3 /saptamina (marți,…

- O companie aeriana celebra se retrage de pe aeroportul din Iași. Decizia este una surprinzatoare, avand in vedere ca vine dupa doar o luna de la primul zbor. De ce s-a ajuns la incheierea contractului și cand va avea loc ultimul zbor. O companie aeriana se retrage de pe aeroportul din Iași Directorul…

- Compania irlandeza Ryanair a raportat un profit anual record de 1,9 miliarde de euro (1,6 miliarde de lire sterline) și anunța ca tarifele de vara vor fi mai mici decat se așteptau anterior, scrie ziarul britanic The Guardian. Ele vor in creștere insa fața de vara trecuta.

- Ryanair a raportat luni o crestere cu 34% a profitului anual, la nivelul record de 1,92 miliarde de euro, si a exprimat „un optimism prudent” privind o crestere redusa a preturilor la bilete.

- Compania aeriana germana Lufthansa s-a reintors in Moldova. Noua cursa Chișinau – Frankfurt – Chișinau va opera de pina la cinci ori pe saptamina, transmite Noi.md. Pasagerii urmeaza sa beneficieze de o vasta rețea de destinații internaționale prin conexiunea oferita catre unul dintre cele mai mari…