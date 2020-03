Evidența Persoanelor va lucra doar două zile pe săptămână cu publicul Direcția Publica Comunitara Locala de Evidența a Persoanelor Targu Jiu va lucra doar doua zile pe saptamana pentru a inregistra nașterile, casatoriile și decesele. Prin urmare, in contextul aplicarii masurilor preventive de combatere a raspandirii infecției cu Coronavirus, precum și a faptului ca Direcția Publica Comunitara Locala de Evidența a Persoanelor Targu Jiu se confrunta cu un numar sporit de solicitanți, in perioada 16-31.03.2020 vor fi luate urmatoarele masuri: igienizarea planificata cu dezinfectanți a suprafețelor comune, a birourilor etc.; efectuarea masurilor de dezinfecție in timpul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis suspendarea activitatii de lucru cu publicul si accesul celor care nu fac parte din personalul instantei, masura fiind valabila in perioada 16 martie – 16 aprilie. ICCJ va judeca in aceasta perioada numai cauzele urgente potrivit news.ro.Inalta…

- In perioada 12-31.03.2020, activitațile de audiența, relații cu publicul, registratura generala și de apostilare a actelor oficiale administrative la sediul Instituției Prefectului – județul Bacau sunt suspendate. Cetațenii și instituțiile publice se pot adresa instituției prefectului prin celelalte…

- Masuri pentru prevenirea raspandirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2. Avand in vedere atenționarea Departamentului pentru Situații de Urgența, precum și Hotararea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența, cu privire la adoptarea de masuri pentru a preveni raspandirea infecției cu…

- In perioada 11 22 03.2020, Biblioteca Judeteana "Ioan N. Romanldquo; Constanta suspenda toate activitatile cu publicul, ca masura de preventie si combatere a raspandirii noului coronavirus conform Hotararii Consiliului Judetean Constanta .Amintim ca, presedintele CJC, Horia Tutuianu anunta suspendarea…

- Autoritațile au anunțat, astazi, ca activitațile din domeniul Inmatriculari și Permise de Conducere se vor efectua, in perioada 16-31 martie 2020, exclusiv in baza unor programari online. "In perioada 16-31.03.2020 cererile privind activitațile specifice din domeniul inmatriculari și permise de conducere…

- Directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, informeaza ca la nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatatii a fost operationalizata linia TELVERDE destinata cetatenilor care doresc informatii legate de prevenirea infectarii cu…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca italianul confirmat cu coronavirus era bolnav cand a ajuns pe teritoriul Romaniei și „a plecat pe o perioada de acalmie”.„Contactul (romanului confirmat cu infecție…

- Prefectura județului Prahova anunța ca serviciile publice comunitare pe care le are in subordine, respectiv Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple și Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor din Ploiești, vor avea ghișeele…