Evgheni Roizman, fostul primar din Ekaterinburg, arestat pentru "discreditarea" armatei ruse, a fost eliberat

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus l-a eliberat joi pe Evgheni Roizman, fost primar al orașului Ekaterinburg din Urali, in așteptarea procesului pentru „discreditarea” armatei, a anunțat agenția de presa RIA Novosti, potrivit Le Figaro.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Autoritatile ruse l-au retinut pe politicianul Evgheni Roizman, cunoscut pentru criticile sale la adresa Kremlinului si, mai recent, a campaniei militare din Ucraina, a anuntat miercuri agentia rusa de presa TASS, citata de Reuters. Roizman, fost primar al orasului Ekaterinburg, este anchetat pentru…

- Razboiul lui Putin in Ucraina s-a transformat intr-un „scenariu de coșmar” pentru el, a declarat fostul șef al armatei britanice Generalul Lord Richard Dannatt la postul britanic Sky News , potrivit The Guardian . Razboiul pe care Rusia il poarta in prezent in Ucraina nu decurge așa cum a sperat președintele…