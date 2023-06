Stiri pe aceeasi tema

- Circa 32.000 de barbati care au fost recrutati in inchisorile din Rusia pentru a fi trimiși pe front in Ucraina s-au intors acasa dupa incheierea misiunii, a declarat duminica seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin. El se lauda ca foștii deținuți care s-au intors de pe front au comis mai…

- Un baiat de 4 ani a murit duminica intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme in orașul Murgeni, județul Vaslui. CITESTE SI Emoții pentru tricolori: avionul cu care naționala trebuia sa ajunga in Elvetia s-a defectat 22:47 711 Reactia Kievului la declaratia lui Dmitri Peskov…

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a avertizat ca Rusia s-ar putea confrunta cu o revoluție similara cu cele din 1917 și ar putea pierde conflictul din Ucraina daca elitele țarii nu se vor implica serios in acest razboi, transmite Hotnews. Ucraina pregatește o contraofensiva menita…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, teatrul uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. CITESTE SI Președintele FSLI explica greva: Nu se…

- Soldatii ucraineni obtin castiguri teritoriale in Bahmut, un oras care se afla in centrul unor lupte intense de mai multe saptamani, in care fortele ruse si ucrainene lupta pentru control in regiunea Donetk din estul Ucrainei, informeaza dpa. Trupele ucrainene si ruse s-au angajat din nou in lupte grele…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat duminica aceasta ca Ucraina a convocat peste 200.000 de militari pentru contraofensiva sa iminenta asupra fortelor ruse, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Kievul neaga informațiile anunțate de șeful Wagner, Evgheni Prigojin, și afirma ca forțele ruse sunt „foarte departe” de capturarea orașului estic Bahmut, iar luptele continua in jurul cladirii administrative pe care grupul de mercenari a anunțat ca a ridicat steagul rus, relateaza Reuters . Serhiy…

- Peste 5.000 de fosti infractori au fost gratiati dupa ce si-au incheiat contractele in baza carora au luptat in cadrul gruparii ruse de mercenari Wagner impotriva Ucrainei, a anuntat sambata liderul acestei grupari, Evgheni Prigojin, transmite Reuters.