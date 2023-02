Evgheni Prigojin se plânge că mercenarilor Wagner nu li se mai dă muniţie Evgheni Prigojin, seful companiei ruse de mercenari Wagner, intrat in conflict cu liderii armatei ruse, a recunoscut luni ca are o "problema majora" cu aprovizionarea cu munitie pentru trupele sale si nu mai poate face rost de ea nici macar cu "pile", relateaza CNN si The Guardian. Oligarhul dezvaluie ca i s-a spus ca trebuie sa "mearga si sa isi ceara scuze" cuiva "de sus", pe care l-a suparat, dar sustine ca nu stie despre cine e vorba. "Problemele pe care le-am ridicat cu privire la munitie, din pacate, raman nerezolvate. Si aceasta este o problema majora", spune Prigojin intr-o inregistrare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, șeful gruparii de mercenari Wagner, a recunoscut luni, 20 februarie, existența unei „probleme majore” in aprovizionarea cu muniție a trupelor sale, pe fondul unei dispute publice cu liderii Ministerului rus al Apararii, informeaza CNN . „Problemele pe care le-am ridicat cu privire…

- Generalul-locotenent Andrey Mordvichev a devenit comandant al Districtului Militar Central al țarii, potrivit postului de știri RBC, citat de The Guardian . El il inlocuiește pe colonelul-general Alexander Lapin, care a fost promovat luna trecuta la funcția de șef de stat major al forțelor terestre…

- Seful adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitki, sustine ca Rusia poate trimite pe front mai multe unitați de elita, inclusiv parașutiști. Potrivit lui Skibitki, aceasta este o strategie tipica a șefului Statului Major al Federației Ruse,…

- Andrei Medvedev, fostul comandant al gruparii de mercenari Wagner care a fugit in Norvegia in urma cu circa zece zile, a fost arestat de autoritațile norvegiene in baza legii privind imigratia, a anuntat luni politia norvegiana, citata de Reuters și Hotnews . „Persoana respectiva a fost arestata in…

- Ministrul rus al apararii , Serghei Soigu, a facut miercuri noi numiri la conducerea „operatiunii militare speciale” din Ucraina. Comandant al Fortelor armate combinate care lupta in Ucraina a fost numit seful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, iar adjuncti ai sai au fost numiti comandantul…

- Rușii devin refugiați in propria lor țara din cauza razboiului declanșat de Putin in Ucraina. In regiunea Reazan, se fac pregatiri pentru o sosire in masa, de urgența, a locuitorilor din regiunea Belgorod. Jurnalistul ucrainean Denis Kazansky a scris despre acest lucru pe canalul sau Telegram, postand…

- Oligarhul rus Evgheni Prigojin, cunoscut si sub porecla de "Bucatarul lui Putin", al carui grup de mercenari Wagner a jucat un rol proeminent in conflictul din Ucraina, a cerut intreprinderilor ruse sa le dea liber angajatilor pentru a se putea antrena in taberele grupului militar privat, relateaza…

- Evgheni Prigojin, seful grupului rus de mercenari Wagner, a confirmat ca un cetatean din Zambia, ucis la 22 septembrie, a murit luptand in Ucraina si ca fusese recrutat dintr-o inchisoare rusa, relateaza CNN. Evegheni Prigojin, caruia i se spune „Bucatarul lui Putin", fiind un apropiat al liderului…