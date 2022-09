Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri rus și aliatul lui Vladimir Putin, Evgheni Prigojin, a admis ca a fondat grupul de mercenari Wagner și a confirmat prezența acestuia in țari din America Latina și Africa. Este prima confirmare publica a acestei legaturi pe care Prigojin, poreclit "Bucatarul lui Putin", a negat-o anterior.

- Un deținut din Rusia, condamnat pentru omor și tentativa de omor, s-a alaturat grupului Wagner in urma apelului facut de Evgheni Prigojin, cunoscut și sub numele „bucatarul lui Putin”, pentru a lupta pe frontul din Ucraina și s-a predat Kievului la scurt timp dupa inrolare, a dezvaluit jurnalistul…

- Imagini ale dubelor cu deținuți ruși ”recrutați” pentru a lupta in Ucraina. Li se promite libertatea dupa 6 luni pe front. La inceputul acestei saptamani, finanțatorul gruparii „Wagner”, Evgheni Prigojin, un apropiat al lui Putin, a vorbit cu deținuții uneia dintre inchisorile din Rusia, potrivit BBC.…

- Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucatarul lui Putin”, le transmite celor care nu vor ca in razboi sa lupte mercenari sau deținuți sa iși trimita propriii copii, scrie BBC. Reacția lui vine dupa un videoclip in care el facea turul unei inchisori din Rusia in cautare…

- Șeful grupului de mercenari ruși Wagner, Evgheni Prigojin, poreclit „Bucatarul lui Putin”, a fost filmat in timp ce facea turul unei inchisori din Rusia, in cautare de deținuți care sa fie recrutați in armata rusa pentru a fi trimiși sa lupte pe frontul din Ucraina, informeaza The Moscow Times. Imaginile,…

- Finanțatorul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, este prezentat drept o figura-simbol a „operațiunii militare speciale" rusești din Ucraina, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in ultima sa evaluare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Evgheni Prigojin, poreclit și „Bucatarul lui Putin”, este unul dintre oamenii pe care se bazeaza Putin in tot ceea ce face. Numele lui a aparut recent și intr-o investigație CNN care arata ca este omul-cheie intr-o schema prin care Rusia jefuiește aurul Sudanului.