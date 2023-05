Stiri pe aceeasi tema

- Seful gruparii ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a amenintat vineri ca isi va retrage miercurea viitoare unitatile din orasul Bahmut, din estul Ucrainei, din cauza lipsei de munitie si a numarului mare de pierderi in randurile soldatilor sai, transmite EFE.

- Șeful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, anunta ca oamenii sai, care lupta la Bahmut, in estul Ucrainei, nu au munitie si avertizeaza ca o contraofensiva ucraineana ar putea reprezenta ”o tragedie” pentru Rusia.

- Seful grupului militar privat rus Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat, duminica, ca oamenii sai, care lupta in special la Bahmut (in estul Ucrainei), duc lipsa de munitie si a avertizat ca o ofensiva ucraineana ar putea reprezenta "o tragedie" pentru Rusia, relateaza AFP.

- Subunitațile "PMC Wagner", in timpul razboiului din Ucraina, au ucis 38.000 de oameni din randul personalului inamicului, din care 32.000 de oameni pe directia Bahmut și Soledar, a declarat, joi, fondatorul "PMC Wagner", Evgheni Prigojin, relateaza TASS, potrivit Rador."Din prima zi de ostilitați…

- Fortele ruse utilizeaza zilnic aproximativ 20 de bombe aeriene ghidate ‘cu planare’ (glide bomb, in engleza) pe intreaga linie a frontului, pentru a nu-si trimite avioanele in zona in care pot fi lovite de apararea antiaeriana ucraineana, a declarat marti un purtator de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene,…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner a apreciat ca orasul Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, nu va fi cucerit de Rusia mai devreme de "martie sau aprilie", apreciind ca lentoarea cu care avanseaza trupele Moscovei este cauzata de "monstruoasa birocratie" din armata rusa, informeaza joi…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…

- Șeful mercenarilor Wagner, oligarhul Evgheni Prigojin, un aliat al lui Vladimir Putin in razboiul din Ucraina, susține ca obiectivul Kremlinului este sa ocupe in intregime regiunile Donețk și Lugansk