Everton ar putea ajunge la un acord permanent cu Leeds pentru Jack Harrison

- Ca urmare a acestui blocaj premierul Marcel Ciolacu le-a transmis un mesaj tuturor miniștrilor pentru a-i anunța ca ședința de joi se amana. Este vorba despre ședința in cadrul careia ar fi urmat sa fie emisa Hotararea de Guvern privind data alegerilor prezidențiale.Aceasta va fi organizata la o data…

- Liderii statelor din G7, reuniti, joi, in Italia, au ajuns la un „acord politic” asupra folosirii veniturilor rezultate din activele rusesti inghetate ca garantii pentru deblocarea unui imprumut de 50 de miliarde de dolari destinat Ucrainei, a anuntat un oficial al presedintiei SUA.

- Romania și Albania au un nou acord pentru cooperarea in domeniul muncii, pensiilor și protecției sociale. Documentul a fost semnat de ministrul roman al Muncii și de ministrul albanez pentru Europa și Afaceri Externe. Ceremonia a avut loc miercuri, la București, potrivit mediafax.

- &"Dupa doi ani de demersuri, am obținut de la Kaufland acceptul pentru înființarea unei stații de microbuz în imediata sa vecinatate. Practic, stația se va afla în spatele culoarului unde se afla carucioarele, pe strada aceea în linie dreapta din spatele magazinelor. Mai mult,…

- Uniunea Europeana și Republica Moldova au semnat marți, 21 mai, un acord de parteneriat in materie de aparare și de securitate, acord ce are drept obiectiv ajutorarea Chișinaului, candidat la aderarea la UE, sa reziste eficient in fața amenințarilor Rusiei. „Astazi, a declarat marți Josep Borrell, șeful…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Secretarul britanic al afacerilor externe, David Cameron, s-a intalnit cu Donald Trump in Florida in aprilie pentru a incerca sa il convinga pe candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA sa susțina mai multe ajutoare militare pentru Ucraina in fața opoziției…

- Primarul Voluntariului, Florentin Pandele, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca nu a fost de acord ca soția sa, Gabriela Firea, candidatul PSD la Primaria Capitelei, sa candideze din nou pentru funcția de edil al Bucureștiului.

- Autoritațile din Galați au anunțat vineri, 26 aprilie 2024, ca proiectul Aeroportului internațional Galați-Braila a primit acord de la ROMATSA. Va fi inclus in Master Planul General de Transport mai are nevoie de cateva studii pentru a fi organizata licitația pentru desemnarea constructorului.