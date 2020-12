Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Liverpool a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 7-0, echipa Crystal Palace, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Angliei, anunța news.ro. Au marcat Minamino ‘3, Mane ’35, Firmino ’44, ’68, Henderson ’52 si Salah ’81, ’84. Firea iese la atac dupa ce liderii…

- Formatia Manchester United a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa West Ham, intr-un meci din etapa a XI-a a campionatului Angliei, informeaza News.ro. Gazdele au deschis scorul prin Soucek, in minutul 38. Pentru invingatori au inscris Pogba ’65, Greenwood ’68 si Rashford…

- Formatia Manchester City a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Burnley, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Angliei. Golurile au fost marcate de Mahrez ‘6, ’22, ’69, Mendy ’41 si Torres ’66, potrivit news.ro. Citește și: E oficial! Președintele a semnat:…

- Formatia Chelsea Londra a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Newcastle United, intr-un meci din etapa a noua a campionatului Angliei, anunța news.ro. Golurile au fost marcate de Fernandez ’10 (autogol) si Abraham ’65. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va…

- Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, spune ca in actualul sezon lupta pentru titlu in Premier League va fi mult mai stransa deoarece sunt mai multe echipe care pot viza acest obiectiv, scrie Reuters. ''Liverpool este favorita, dar situatia generata de pandemie a schimbat putin lucrurile.…

- Formatia Tottenham Hotspur a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Brighton, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei, anunța news.ro.Au marcat Kane ’13 (penalti) si Bale ’73 pentru invingatori, respectiv Lamptey ’56 pentru Brighton. Gandurile…

- Formatia Liverpool a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa West Ham, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei, anunța news.ro.West Ham a condus cu 1-0, prin golul marcat de Fornals in minutul 10. Pentru Liverpool au inscris Salah ’42 (penalti)…

- Formatia Manchester City a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sheffield United, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Angliei.Golul a fost marcat de Walker, in minutul 28. Nicușor Dan anunța controale masive la terase: 'Acolo o sa intervenim in forța'…