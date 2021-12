Stiri pe aceeasi tema

- Nu trebuie sa fii absolvent de medicina ca sa observi un lucru cat se poate de tulburator: cele mai vaccinate țari se confrunta cu o creștere fara precedent a ratei de infectare. Deocamdata, rata deceselor este mai mica decat, de exemplu, in Romania, dar nu trebuie sa uitam ca statele situate mai la…

- PSD solicita instituțiilor statului sa declanșeze o ancheta cu privire la neglijența iresponsabila a fostului ministru USR, Ioana Mihaila, din cauza careia Romania a ratat achiziția de teste COVID-19 in valoare de 4,7 milioane de euro, bani aprobați și puși la dispoziție de Comisia Europeana. „Ministrul…

- § Clienții prefera painea framantata, dospita și coapta in brutariile cora § 500.000 de paini vandute zilnic in hipermarketurile cora § 80 de tone de faina folosite lunar pentru producția din brutariile proprii § Focus pe produse cu maia, fainuri integrale și semințe Retailerul cora, care opereaza o…

- Ușor de dat, greu de indeplinit un asemenea indemn in ziua de astazi in Romania. Iar, țara noastra se afla in nedoritul „Top 20 al țarilor cu cea mai mare scadere a populației la nivel global”. Indemnul din titlu l-am auzit prima oara in 1977 in comuna Arbore (Suceava), de la celebrul țaran bucovinean…

- Decizia A.S.F. nr. 1165/22.09.2021 APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN…

- 1. Ce va motiveaza in viața? Familia, pentru ca in copiii mei vad toti copiii din Romania. Iar daca viitorul alor mei este unul sigur si bun, atunci la fel va fi pentru toti romanii mici, dar si pentru cei mai mari. 2. Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional […] Articolul…

- Federația Ucraineana de Dans Sportiv impreuna cu WDSF (World Dance Sport Federation) au organizat sambata, 11 septembrie 2021, la Cernauți, concursul international de dans sportiv Bukovyna Open la care s-au intrecut peste 400 de sportivi din Ucraina, Republica Moldova, Rusia și Romania. Țara noastra…

- Maxima Profil Nord SRL este o companie deținuta de soții Ionuț Z.C. și Otilia Z.C. și este deținatorul brandului de ferestre MAXIMA. Producatorul bacauan este unul din cei mai importanți producatori de ferestre și usi din pvc din Romania, cu distribuție in peste 20 de județe și o rețea de peste 80 de…