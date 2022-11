rezultatul net a fost de 101,4 milioane de lei in primele noua luni EVERGENT Investments Bacau, companie de investiții care se diferențiaza prin proiectele de tip private equity, raporteaza, dupa primele noua luni ale anului, depașirea cu 57% a rezultatului net estimat pentru tot anul 2022. Rezultatul net in valoare de 101,4 milioane de […] Articolul EVERGENT Investments a depașit cu 57% bugetul estimat pe tot anul apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .