- CHIȘINAU, 19 apr – Sputnik. In spitalele din Chișinau sunt in prezent in jur de 500 de paturi libere, despre aceasta a anunțat luni primarul general al Capitalei, Ion Ceban, la ședința serviciilor Primariei. ”Este important ca blocul de la Spitalul de Ftiziopneumologie cu 150 de paturi a fost…

- Lideri PNL, intre care și Ben Oni Ardelean, vicepreședinte al formațiunii, cer demiterea ministrului sanatații Vlad Voiculescu, dupa scandalul generat de evacuarea in toiul nopții a bolnavilor de la Spitalul de Ortopedie Foișor pentru a transforma unitatea medicala in spital suport Covid-19. Ardelean…

- Confirmat cu COVID și internat la spitalul din orașul sau natal, la Barlad, pilotul Titi Aur povestește intr-o postare pe Facebook despre experiența din ultimele zile, cand nu a putut respira fara masca de oxigen. ”M-am simțit strans de gat și cu senzații dese de atac de panica”, relateaza acesta.Titi…

- Pilotul de raliuri Titi Aur a fost testat pozitiv cu Covid și se afla internat cu o forma medie a bolii in spitaloul suport ”Elena Beldiman” din Barlad, orașul sau natal, informeaza Agerpres . Acesta a povestiti pe contul de Facebook cum s-a simțit cand a aflat ca a fost infectat și a mulțumit medicilor…

- Cunoscutul cantareț Nelu Ploieșteanu a murit din cauza Covid-19, a anunțat vineri dimineața pagina de Facebook a serviciului SMURD.”Din pacate maestrul Nelu Ploieșteanu a pierdut lupta cu virusul. Condoleanțe familiei!”, scrie sursa citata. Artistul era internat in stare grava la Spitalul de Urgenta…

- Medicii de la Spitalul "Victor Babeș" din Timișoara spun ca exercițiile ajuta la imbunatațirea capacitații respiratorii a pacienților care au avut forme medii și severe de coronavirus.Programul de exerciții pornește de la mișcari simple, iar apoi acestea devin din ce in ce mai complexe, iar marele avantaj…

- In cadrul unui mesaj pe platforma Facebook, fostul premier Dacian Cioloș a transmis faptul ca a fost depistat pozitiv Covid-19. Anunțul a fost facut azi, 24 martie, in jurul orei 17:00. Articolul Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, diagnosticat cu Covid-19 apare prima data in Someșeanul.ro .

- Cunoscutul artist Nelu Ploiesteanu se afla internat in stare grava la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Informatiile despre starea de sanatate a lui Nelu Ploiesteanu au fost postate de jurnalista Mara Banica pe contul sau de Facebook. „In urma cu 2…