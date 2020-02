Evenimentul Mobile World Congress a fost anulat din cauza temerilor legate de coronavirus Temerile cauzate de noul coronavirus au dus la anularea expoziției internaționale a telefoniei mobile de la Barcelona, dupa un șir de retrageri ale companiilor invitate, în pofida asigurarilor date de autoritațile spaniole care au îndemnat sa nu se cada prada &"unei epidemii a fricii&", anunța AFP.



Asociația care organizeaza evenimentul a anunțat anularea salonului programat sa aiba loc în acest an în Barcelona, citând &"îngrijorarea globala privind epidemia coronavirus, temerile privind calatoritul și alte circumstanțe care fac imposibila organizarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

