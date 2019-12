Stiri pe aceeasi tema

Tradiționalul Targ de Craciun a fost organizat și in acest an la Gradinița "Casuța Piticilor" din Turda, in prezența celor mai mici copilași, a parinților și a celor apropiați, dar și a cadrelor...

„Pentru ca vrei, pentru ca poti si pentru ca, uniti, reusim sa fim mai buni si s-aducem bucuria in jurul nostru, in comunitatea noastra."

Din cauza unor probleme tehnice patinoarul artificial din parcul central nu a fost inaugurat odata cu deschiderea Targului de Craciun de la Turda.

Turdenii au intrat oficial in atmosfera sarbatorilor de iarna odata cu deschiderea targului de Craciun, din parcul central al orașului.

130 de familii cu o situație materiala precara, batrani singuri precum și 90 de copii care locuiesc in inima Munților Apuseni vor primi și in acest an, sprijin in pragul sarbatorilor de Craciun, din...

Balul caritabil al Club Rotary Campia Turzii a reunit circa 300 de persoane, in noua locație Milexim Ballroom, sala de evenimente inaugurata recent, pe langa evenimentul anual in care se aduna bani...

Turdeanul Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scena Fuego, va reveni la Turda, cu un concert de colinde și cantece de Craciun. Concertul va avea loc in 3 decembrie, de la ora 17.00, la Teatrul...

Zeci de producatori locali și comercianți s-au reunit in parcul central din Turda la sarbatoarea toamnei și a roadelor sale.