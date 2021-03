Stiri pe aceeasi tema

- Emeric Imre isi aduce aminte cu nostalgie de prima editie a festivalului la care a participat, de oamenii pe care i-a intalnit atunci – tot ce avea folk-ul mai bun. ”Festivalul ‘Om Bun’ ma duce cu gandul, in primul rand, la viata normala care a fost in urma cu 30 de ani. Este unul din stalpii care au…

- Muzica folk s-a nascut ca un protest, iar aceasta trebuie sa dea lumii nu texte, ci povesti bine scrise poetic - considera Emeric Imre, pentru care Festivalul "Om Bun" reprezinta ''unul dintre stalpii care au mentinut folk-ul dupa anii '90''. Acesta va urca pe scena, saptamana…

- Mircea Vintila„Am cantat la toate editiile de la festival, nici nu se putea altfel, nu se putea sa lipsesc, pentru ca dragostea era asa de mare pentru acest festival ca nu aveai cum sa lipsesti. Veneai si singur, si alaturi de Florian Pittis, si alaturi de colegii mei cu care apoi am cantat in trupa…

- Cristian Dumitrascu s-a lansat, in 1994, la Festivalul-concurs "Om Bun", iar in 1995 si 1997 a castigat Premiul I, respectiv Premiul Special al Juriului cu trupa Contrapunct. A lansat patru albume de autor, trei cu trupa "Circa Sapte" si un best off in 2011 - "Cristi Dumitrascu - Goala prin casa".…

- Trebuie sa mergem inainte, sa aratam ca muzica folk este prezenta indiferent de vremurile pe care le traim - este indemnul lui Ducu Bertzi, care, saptamana viitoare, va urca din nou pe scena Festivalului "Om Bun". "Gala aniversara din acest an, la 30 de ani de "Om Bun", va fi cu totul si cu totul…

- Muzica folk are portile deschise pana aproape de optional, afirma Mircea Rusu, care, saptamana viitoare, va urca pe scena Festivalului "Om Bun", la editia sa aniversara cu numarul 30. "In principiu, un fapt pozitiv, timpul validand in dreptul fiecaruia sau nu. Cert – muzica folk nu mai este de multa…

- Daniel Iancu va canta la editia aniversara a Festivalului "Om Bun" de saptamana viitoare in a doua seara de spectacol. Anul acesta, din cauza pandemiei, evenimentul este organizat in mare parte online. "Nu este o normalitate, dar stiind ca oamenii vor butona cu interes pentru a ne vedea ma va…

- Muzica folk are portile deschise pana aproape de optional, afirma Mircea Rusu, care, saptamana viitoare, va urca pe scena Festivalului "Om Bun", la editia sa aniversara cu numarul 30. "In principiu, un fapt pozitiv, timpul validand in dreptul fiecaruia sau nu. Cert - muzica folk nu…