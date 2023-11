Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Muzeul Apei - racord la rețeaua culturala a Timișoarei”, cel prin care fosta Uzina de Apa de la Urseni a intrat in rețeaua culturala, se apropie de final. Conferința de incheiere a proiectului coincide cu weekendul de inchidere al Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, intre 7 și…

- Acordurile viorii Stradiarius au rasunat in Cazinoul Regal din Madrid. Violonistul Alexandru Tomescu și pianista Sinziana Mircea au daruit publicului spaniol veritabile "bijuterii muzicale" in cadrul concertului "Remember Enescu".

- Mircea Dinescu i se va alatura lui Marcel Tolcea, in cadrul „Dialoguri literare”, programul de conferințe al Universitații de Vest din Timișoara (UVT), parte din programul de Capitala Europeana a Culturii al instituției. Dinescu va avea și o sesiune de autografe pentru ultima sa carte, „Corabia Nebunilor”.

- Jessie J, Roisin Murphy, Katie Melua, Delia, Emma, Jose Gonzalez, unii dintre cei mai in voga și apreciați artiști ai momentului, vor urca pe scena in cadrul evenimentului dedicat inchiderii oficiale a programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Manifestarea va avea loc in perioada 7-10…

- Proiectul „Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara” se apropie de final. Schela pe care au fost montate la inceputul programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii va fi demontata in 6 noiembrie. Pana acum, instalația a atras 180.000 de vizitatori.

- Premierul Marcel Ciolacu a vizitat expoziția dedicata lui Constantin Brancuși de la Timișoara și a spus ca este mandru de faptul ca Romania il ”readuce” acasa pe marele sculptor.Am vizitat, astazi, cea mai importanta expoziție dedicata sculptorului Constantin Brancuși, organizata in ultima jumatate…

- Cea mai importanta expoziție dedicata lui Constantin Brancuși in ultimajumatate de secol, in Romania, se deschide publicului pe 30 septembrie, de la ora 10:00, ca parte integranta a programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”. Curatoriata de Doina Lemny, reputata experta internaționala…