- Vremea ploioasa amana distracția pentru copiii care erau așteptați marți, sa petreaca in doua dintre parcurile buzoiene. „ Vremea ne-a dat planurile peste cap. Prin urmare, amanam Festivalul An-Tan-Te pentru duminica, 6 iunie, cand speram ca soarele sa faca parte din echipa de organizatori ai festivalului.…

- Luni, se anunța ploi zgomotoase spre dupa-amiaza zilei. Soarele rasare la ora 05:41. Vremea se menține instabila pe tot parcursul zilei. Dimineața, in unele zone se semnaleaza ceața și temperaturile sunt scazute pentru aceasta perioada. Spre amiaza cerul va deveni predominant noros, apoi ziua va…

- Vremea se îmbunatațește la Cluj din acest weekend. Temperaturile urca puțin, maxima zilei de sâmbata fiind de 18 grade celsius. Astazi, 29 mai șansele de ploaie sunt foarte mici, chiar daca în marea parte a zilei va fi…

- Zeci de cetateni au participat, duminica, la manifestarile organizate de Primaria municipiului Vaslui cu ocazia zile de 9 Mai, in care se celebreaza Ziua Independentei de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial si Ziua Europei. Evenimentul a debutat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, o avertizare de vreme rea, valabila in toata țara, care va intra in vigoare la ora 16 și va fi valabila pana vineri dimineața la ora 10. Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitații moderate cantitativ, intensificari ale vantului și…

- Informarea emisa deocamdata este valabila doar pana vineri, la ora 21.00. "In intervalul menționat, vor fi ploi mai ales sub forma de aversa, insoțite și de descarcari electrice, in noaptea de joi spre vineri (01/02 aprilie) și in prima parte a zilei de vineri (02 aprilie) in Maramureș, Crișana, cea…