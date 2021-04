Evenimentele culturale cu public ar putea fi reluate din 1 iunie Ministerul Culturii propune noi masuri pentru reluarea activitaților culturale de la 1 iunie, care vor fi analizate de catre Ministerul Sanatații și de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Astfel, Ministerul Culturii propune doua scenarii pentru reluarea activitaților culturale afectate de pandemia de Sars-CoV-2, pentru evenimente in spațiu inchis, in spațiu deschis, dar și pentru cinematografe. „Setul de masuri a fost elaborat in urma discuțiilor din cadrul grupului de lucru pentru reluarea activitații cu public a sectoarelor cultural-creative, grup inițiat de catre Ministerul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

- Testul pentru Covid poate fi de tip RT-PCR (realizat cu maximum 48 de ore inaintea inceperii evenimentului) sau unul rapid. In functie de situatia epidemiologica generala, de particularitatile regionale si locale, operatorii culturali vor pune in aplicare unul dintre urmatoarele scenarii:SCENARIUL 1Organizarea…

- Ministerul Culturii propune masuri pentru reluarea activitatilor cultural-creative de la 1 iunie 2021, in spatii inchise si deschise, pe baza legislatiei si a recomandarilor autoritatilor publice din Romania. Acestea vor fi analizate de Ministerul Sanatatii si de Comitetul National pentru Situatii…

