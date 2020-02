Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Contract de 2 milioane de lei caștigat de o firma din Bistra, pentru lucrari de intreținere și reparații in Cetatea Alba Carolina in urmatorii 4 ani Podul Unirii, proaspat inaugurat, parte din contract 1.995.880 de lei (circa 415.000 euro) este suma pe care Primaria Alba Iulia o va plati…

- Camera de Conturi Alba a constatat, in urma auditului financiar efectuat anul trecut la Primaria Alba Iulia, un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei, suma rezultata in principal din acordarea unor sporuri nejustificate funcționarilor și personalului contractual din instituție. Potrivit sintezei rezultatelor…

- Ziarul Unirea Primaria Alba: Excedentul bugetar al anului 2019 se va regasi integral in proiectele europene și investiții. Cum vor fi repartizați banii Primaria Alba Iulia a transmis ca toate sumele rezultate din excedentul bugetar al anului 2019 se vor regasi in investiții și, sub nicio forma, nu in…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat joi ca alocatiile pentru copii au crescut de la inceputul acestui an, iar pentru luna ianuarie acestea sunt majorate cu 3,8%. Guvernul a adoptat, joi, in sedinta, ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului…

- Primaria Alba Iulia a initiat studiul de fezabilitate pentru construirea primei parcari supraterane din oras. Cladirea va avea parter si doua etaje, cu 144 locuri de parcare interioare si alte 27 la exteriorul ei. Se va numi Parcare Arnsberg.

- Primaria municipiului Alba Iulia cumpara utilaje in valoare de peste 1,8 milioane de lei, pentru repararea și intreținerea, in regim propriu, a drumurilor nemodernizate aflate in administrare. Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…

- Zeci de milioane de euro vor fi pusi la bataie. Se dau 100.000 de euro de la stat! Cine poate beneficia de bani? Vezi cum ii poți lua Zeci de milioane de euro vor fi pusi la bataie, in perioada 2021 – 2017, pentru tinerii din Romania care se vor axa pe o anumita cariera. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Guvernul Orban vrea sa faca exproprierile necesare pentru deschiderea și punerea in exploatare a Carierei Timișeni – Pinoasa, din cadrul EMC Roșia-Rovinari. Proiectul se afla in dezbatere publica la Ministerul Economiei, Energiei și mediului de Afaceri. Exproprierile necesare ar impune…