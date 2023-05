Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea alpina elvețiana Brienz a devenit vineri (12 mai) un sat fantoma, in timp ce autoritațile au inceput ultima zi de evacuare a locuitorilor amenințați de riscul tot mai mare de alunecari de pietre de pe un munte din apropiere. Autoritațile elvețiene au ordonat locuitorilor sa abandoneze micul…

- Putem spune ca in zilele noastre traim vremuri destul de dificile, insa ele nici nu se pot compara cu ce au avut oamenii de suferit in ‘cel mai greu an al omenirii’.Depre anul 536 se spune ca a fost cel mai greu din istoria omenirii. Cauza? O erupție vulcanica din Islanda care a raspandit cenușa, blocand…

- Depre anul 536 se spune ca a fost cel mai greu din istoria omenirii. Cauza? O erupție vulcanica din Islanda care a raspandit cenușa, blocand lumina soarelui timp de peste un an in mai multe parți ale lumii. Ca rezultat al acestui fenomen, 536 a fost unul dintre cei mai reci din mii de ani. Iata ce spun…

- Joi, 30 martie 2023 orașul Roman imbraca haina festiva, implinind 631 de ani de la prima atestare documentara. Au trecut peste șase secole de cand domnitorul mușatin Roman I facea, intr-un document, prima referire la targul moldav situat la confluența celor doua rauri, Moldova și Siret, amplasat strategic…

- Senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș: marcam evenimente importante pentru istoria și identitatea naționala a Romaniei, Centenarul Constituției Romaniei Intregite și aniversarea a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. „Acestea sunt momente deosebit de importante pentru ca reprezinta atat puncte…

- Medicamentele pentru raceala si gripa ar putea lipsi din farmacii si in sezonul urmator, atrage atentia presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului, Razvan Prisada. In opinia sa, sustinerea producatorilor interni de medicamente si realizarea de stocuri ar fi o solutie pentru evitarea unei crize…

- Marea Britanie se confrunta cu o penurie de legume, in special de roșii, dupa ce aprovizionarea supermarketurilor a fost afectata de perturbarea recoltelor din sudul Europei și din nordul Africii, ceea ce a determinat doua mari magazine alimentare sa limi

- Gondolele sunt trase pe dreapta in Veneția, unde celebrele canale au ramas fara apa din cauza secetei cu care se confrunta Italia. Autoritațile spun ca ar fi nevoie sa ploua 50 de zile pentru ca situația sa revina la normal, scrie The Guardian, citat de Digi24. Lipsa apei in Veneția este o situație…