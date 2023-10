Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul „Zilele Complexului Muzeal Arad” va avea prima ediție in perioada 12-14 octombrie și va debuta cu premiera filmului documentar „Santana. Cetatea Veche”, film care... The post „Zilele Complexului Muzeal Arad” debuteaza cu filmul documentar „Santana. Cetatea Veche” și un program divers, de…

- Amatorii de gastronomie vor avea parte in urmatoarele zile de doua evenimente care le vor oferi o calatorie in lumea gusturilor, literaturii și filmului. Duminica, in 8 octombrie, Casa del Sole va gazdui intre orele 10:00 și 12:00 „Poveștile Dimineților Banațene – Dejunurile Culinaria Banatica”, cu…

- Asociatia Operatorilor de Cinema, in parteneriat si cu sprijinul Ministerului Culturii, organizeaza sambata, 23 septembrie, Ziua Cinematografelor care, pentru al doilea an consecutiv, ii asteapta pe toti iubitorii de filme cu preturi reduse intrega zi, la toate filmele si pentru toate formatele. Dupa…

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Alexia Eram. Concurenta de la America Express iși sarbatorește ziua de naștere, caci a implinit 23 de ani, iar Mario Fresh i-a transmis un mesaj emoționant.

- Smiley este un familist convins, iar acest lucru il demonstreaza cu fiecare ocazie. Cantarețul iși sarbatorește, astazi, fiica și pe Gina Pistol, pentru care a transmis un mesaj de-a dreptul special. Deși au o relație de mulți ani, chimia dintre prezentatoarea TV și cantareț a ramas la fel de mare,…

- In așteptarea remarcabilei expoziții „Constantin Brancuși – Surse romanești și perspective universale”, care se va deschide in aceasta toamna la muzeul de arta timișorean și se anticipeaza a fi evenimentul anului in care Timișoara este capitala europeana a culturii, arhitectul Mihai Donici realizeaza,…

- Muzeul de arta din Timișoara dorește sa marcheze Ziua Județului Timiș prin organizarea mai multor evenimente menite sa promoveze arta și artiștii timișoreni de ieri și de azi, care vor avea loc in 27 și 28 iulie. In 27 iulie, de la ora 18:30, va fi organizat un tur ghidat gratuit in expoziția „Jocul…

- Este zi de sarbatoare in familia Alexiei Eram și asta pentru ca fratele ei iși sarbatorește ziua de naștere. Aris Eram a implinit astazi frumoasa varsta de 20 de ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, concurenta de la America Express i-a facut o urare frumoasa fratelui ei. Iata ce a postat…