- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, pe pagina oficiala a președinției, un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului Național. Acesta i-a indemnat pe romani sa ramana uniți.

- Primaria Craiova a anuntat ca, pentru desfasurarea activitaților privind ceremonia militara dedicata celebrari Zilei Drapelului National ce va avea loc in data de 26 iunie, in Piata Tricolorului, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum. In intervalul orar 9.00 – 10.30,…

- Direcția de Cultura a Municipiului Carei organizeaza miercuri, 26 iunie 2024, incepand cu ora 10.00, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din municipiul Carei, un scurt moment solemn dedicat Zilei Drapelului Național. In cadrul evenimentului, la care va invitam sa participați, va fi intonat…

- Ca in fiecare an, Ziua Eroilor se sarbatorește pe 13 iunie. Vor fi și la Timișoara ceremonii religioase și militare cu acest prilej. Vor fi și restricții de trafic, timp de aproximativ o ora, prin fața Catedralei Mitropolitane.

- Timp de 30 de zile, accesul la toate expozițiile și evenimentele Muzeului Național al Banatului din Timișoara va fi gratuit, pentru toate categoriile de public. In premiera naționala, principala instituție muzeala din vestul Romaniei iși deschide larg porțile și așteapta publicul oferind acces fara…

- Brasov, 29 mai 2024 COMUNICAT DE PRESA Muzeul de Arta Brasov sarbatoreste cea de a 34 a aniversare cu trei zile de evenimente speciale Sumar: Muzeul de Arta Brasov va asteapta la evenimentele de celebrare a 34 de ani de la infiintarea ca institutie de sine statatoare. Evenimentele organizate intre 30…

- Pentru a marca cei 80 de ani de existența, cei de la Universitatea de Vest din Timișoara organizeaza mai multe evenimente cu profil special, dedicate comunitații timișorene. Pe de-o parte, filosoful și scriitorul Gabriel Liiceanu va conferenția la Timișoara. Pe de alta parte, rectorii din Romania se…

- Inceputul lunii mai marcheaza o noua etapa plina de energie și creativitate in peisajul cultural al Timișoarei. Fiecare noua zi aduce in prim plan o serie de evenimente menite sa incante și sa inspire comunitatea.