Aniversarea Consiliului Județean Timiș este sarbatorita de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș printr-ul eveniment de anvergura in cadrul celei de-a XV-a ediții a festivalului-concurs „Lada cu Zestre", care se desfașoara in acest sfarșit de saptamana, timp de doua zile, la Jimbolia și Buziaș, cu participarea a 30 de localitați timișene, de-a lungul […]