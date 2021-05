Ai nevoie de piese pentru masina ta? Wolcar te ajuta cu cele necesare

Daca te plimbi zilnic cu masina si faci drumuri mai lungi cu aceasta, ar trebui sa ii faci si o verificare din cand in cand daca nu vrei sa fii pus in pericol. Chiar daca nu pare nimic in neregula este bine sa fii precaut cu astfel de lucruri, pentru ca este mai… [citeste mai departe]