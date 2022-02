Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Zilei Culturii Naționale și a implinirii a 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, Institutul Francez din Timișoara și libraria „La doua bufnițe” organizeaza sambata, 15 ianuarie, incepand cu ora 19,00, o seara de literatura și muzica. In acorduri de violoncel interpretate de Alexandra…

- Aeroclubul Romaniei iți propune adventura vieții tale! Inscrierile pentru cursurile de zbor și salt cu parașuta se vor desfașura in perioada 10 ianuarie 2022 – 06 februarie 2022. Aeroclubul Romaniei ofera o șansa unica tuturor tinerilor cu varsta intre 15 și 23 de ani de a efectua cursuri de zbor și…

- Echipa Republicii Moldova a obținut rezultate excepționale in cadrul Olimpiadei Internaționale de Limba franceza, desfașurata in format on-line, in perioada 07-09 decembrie 2021. La proba scrisa (individuala), ce a constat in scrierea unui eseu tematic, Dana Mihaila, eleva in clasa a XII-a, Liceul Teoretic…

- Proiectul reMIND MAPPING 89, inițiativa unui ONG timișorean specializat in harți interactive, dezvolta de mai bine de 2 ani o arhiva de memorie vie a Revoluției de la Timisoara. Aceasta arhiva se prezinta azi sub forma unei harți cu acces liber pe www.gistm.ro/revolutie. Harta conține date despre arestarile…

- Limba romana s-a modificat in ultimii 30 de ani și noi cuvinte au aparut in vocabularul romanilor. Care sunt, de fapt, cele mai comune neologisme folosite in limba romana? DEX.ro definește neologismele ca fiind indispensabile. Ele denota un obiect necunoscut, o noua invențiune, o idee necesara sau o…

- La fel ca in anii trecuți, concursul se va desfașura in 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara, dupa aceeași metodologie, pe o durata de 4 ore, sub forma de test-grila cu 200 de intrebari.Și anul acesta, avand in vedere contextul epidemiologic, vor fi…

- Cel mai mare club sportiv din Prahova, ca numar de copii inscrisi, ISports Ploiesti, isi largeste aria disciplinelor sportive din cadrul sau, lansand sectia de atletism. Considerat sportul rege la Jocurile Olimpice, atletismul reprezinta baza celor mai multe discipline sportive si ajuta corpul la o…

- Timisoara continua sa atraga multi refugiati straini, care fug din calea razboiului din propria tara. In primele 5 luni ale anului, aproape 90% dintre cei care au solicitat azil in Romania au optat pentru orasul din Vestul tarii.