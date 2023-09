Stiri pe aceeasi tema

- In dorința de a obține titlul de Capitala Europeana a Culturii peste cinci ani, orașul francez Bourges și-a trimis reprezentanții la Timișoara pentru a vedea experiența capitalei Banatului in derularea acestui titlu. In concluzie, Timișoara este considerat o sursa de inspirație pentru orașul francez.…

- Un individ din Timișoara care a venit in luna ianuarie a acestui an in localitatea suceveana Patrauți pentru a-și recupera concubina care il parasise va face un alt drum: spre pușcarie. Doua instanțe de judecata, Tribunalul și Curtea de Apel Suceava, l-au gasit vinovat pe Cosmin Pal de comiterea ...

- Institutul Prezentului deschide la Timișoara expoziția „PERFORMING 89. Stari de deziluzie” din cadrul proiectului „Uncensored Act”, parte din programul oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Evenimentul va avea loc in data de 7 septembrie la Faber din str. Splaiul Peneș Curcanul nr.…

- Campionatul „amical” de rugby al Romaniei continua si in acest weekend cu o noua etapa, a patra din a doua faza a campionatului, in care se joaca efectiv degeaba, pentru ca oricum nu se pune. Asta daca se joaca, pentru ca unii prefera sa nu se prezinte. Asa federatie, asa campionat! SCM USV Timisoara…

- La data de 23 august, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara, au reținut 4 persoane cercetate pentru comiterea faptei de talharie. Magistrații au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile. In fapt, la data de 17 august, in jurul orei 12:30, un barbat…

- In așteptarea remarcabilei expoziții „Constantin Brancuși – Surse romanești și perspective universale”, care se va deschide in aceasta toamna la muzeul de arta timișorean și se anticipeaza a fi evenimentul anului in care Timișoara este capitala europeana a culturii, arhitectul Mihai Donici realizeaza,…

- RPC Group a inceput construcția a 32 apartamente si un spațiu comercial, in cartierul “opportunity Freidorf”, chiar in vecinatatea magazinului LIDL de pe strada Nicolae Andreescu. Fundațiile si primii pereți de beton deja au inceput sa contureze viitoarele apartamente. Multe lucruri pot fi configurate…

- Cartierul Flora Residence 2 se afla la limita dintre Timisoara si Mosnita. Acest cartier cuprinde 12 case cu garaj construite pe strada Terapiei, in apropiere de proiectul City Gate by RPC GROUP, un proiect de apartamente, recent finalizat de acelasi dezvoltator. Ceea ce caracterizeaza proiectul Flora…