Eurovision 2023: Theodor Andrei va reprezenta România, cu piesa „D.G.T. (Off and on)”

Eurovision 2023:Theodor Andrei va reprezenta România, cu piesa "D.G.T. (Off and on)" care a câștigat, sâmbătă seară, Selecția Națională Eurovision The post Eurovision 2023: Theodor Andrei va reprezenta România, cu piesa… [citeste mai departe]