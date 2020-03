Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au interzis de duminica, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),…

- Activitatile care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise incepand de duminica, a anuntat secretarul de stat Raed Arafat, care a precizat ca au fost stabilite si criteriile pe baza carora poate fi decisa suspendarea cursurilor, ca urmare a cazurilor de coronavirus, anunta news.ro.

- Nu exista niciun caz confirmat de infectare cu coronavirus in Romania, iar testele celor 13 persoane din Gorj, care au intrat in contact direct cu italianul bolanv, sunt negative. Raed Arafat și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, au susținut o conferința de presa pe tema unei eventuale…

- Supermarketurile din Romania incep sa ramana cu rafturile goale dupa anuntul ministrului Sanatatii privind stocurile de produse. Pe Facebook deja imaginile au devenit virale. Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat luni ca Romania are centre de carantina in toata tara, cu o capacitate de 3559…

- Romania este tinta sigura in calea coronavirusului, anunta Raed Arafat. In acest context, managerul Institutului Matei Bals, profesorul Adrian Streinu-Cercel, a marturisit ca in Romania nu mai sunt masti de protectie, iar virusul se transmite foarte usor. Prin urmare, singura noastra sansa sa nu ne…