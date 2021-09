Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), Fabrice Leggeri, a avertizat marți ca Europa, care va suporta o "presiune a migratiei progresiva", cu exilul afganilor care fug din țara controlata de talibani trebuie sa se protejeze in fata "riscului terorist",…

- Fortele de la frontiera Greciei sunt in alerta pentru a se evita repetarea sosirilor in masa de migranti prin care a trecut tara in 2015, a anuntat joi purtatorul de cuvant al guvernului, dupa revenirea talibanilor la putere in Afganistan, informeaza Reuters. Grecia s-a aflat in prima linie…

- Belgradul a fost invaluit duminica in fum dens in urma unui incendiu ce a izbucnic la principala groapa de gunoi a capitalei sarbe, iar autoritațile au cerut locuitorilor sa ramana in case, relateaza Reuters . Pompierii au reușit sa stinga mare parte din incendiu de duminica, dar autoritațile au atras…

- Politistii de frontiera de la Calafat si comisari ai Garzii de Mediu Dolj au blocat intrarea in țara a unei nave incarcate cu peste 530 de tone de deseuri metalice, din hartie, tip PET, dar si motoare de autoturisme nedecontaminate, anvelope uzate, precum si tapiterie auto, potrivit unui comunicat transmis…

- Poliștii de frontiera din portul Calafat și inspectorii de la Garda de Mediu Dolj au descoperit in urma unui control 1.977.687 kilograme de deseuri din materiale plastice si reziduuri metalice contaminate cu substante periculoase si cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante toxice care…

- ROMANIA – Portalul de unde se pot obține certificatele digitale UE privind COVID (așa numitul pașaport COVID) este activ de joi, 1 iulie, potrivit unei informari a STS. Certificatul verde se obtine prin accesarea portalului securizat https://certificat-covid.gov.ro! Potrivit STS, procedura pentru generarea…

- Scurgeri de metan, unul dintre cele mai periculoase gaze cu efect de sera, au fost inregistrate la intreaga infrastructura de gaze naturale a Uniunii Europene. Folosind o camera cu infrarosu in valoare de 100.000 de euro, o echipa a organizației Clean Air Task Force (CATF) a descoperit scurgeri importante…