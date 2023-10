Cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara are in acest an in program, pe langa tradiționalele seri de la muzeul de arta, inca opt evenimente in alte patru orașe din județele Timiș și Caraș-Severin. In 26 octombrie, scriitorii germani de origine romana Alexandru Bulucz, Mara-Daria Cojocaru, Ilinca Florian și Nadine Schneider, […] Articolul Evenimente in Timiș și Caraș-Severin, in cadrul Festivalului Internațional de Literatura de la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .