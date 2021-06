Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, pe 12 iunie, zi aleasa de Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania pentru a sarbatori Noaptea Europeana a Muzeelor, publicul va avea acces gratuit la o serie de muzee literare precum Muzeul "Ion Creanga" (Bojdeuca), Muzeul "Mihai Eminescu", Colectia "Istoria teatrului romanesc", Muzeul "Mihail…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura, arta și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau anunța organizarea unei serii de evenimente culturale in cadrul Programului internațional ”Noaptea europeana a Muzeelor”, ediția din anul 2021. Evenimentul va avea loc in data de…

- In perioada 21-23 mai, Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, cu sediul in municipiul Buzau, Aleea Castanilor, nr. 1, jud. Buzau, organizeaza Targului Ofertelor Educaționale ale Universitaților de Stat din Romania, ed. a…

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, gazduiește, in perioada 18 mai – 27 iunie, expoziția „Ermetic”, cu lucrari semnate de artistul Ion Anghel. Caștigator a numeroase premii și doctor in acest domeniu, Ion Anghel expune…

- Pentru promovarea tradițiilor autentice, Muzeul Județean Buzau și Muzeul de Etnografie „Vergu Manaila” au dedicat o serie de evenimente Sarbatorilor Pascale. Astazi la ora 11.00 a avut loc vernisajul expoziției „Arta incondeierii oualor in zona etnografica a Buzaului”, la Muzeul de Etnografie „Casa…

- Dupa ce a dat intalnire buzoienilor la Muzeul de Etnografie „Casa Vergu Manaila” la atelierele realizate de doua bunici din zona Gura Teghii pentru activitați interactive in care a fost promovata furca de brau, Muzeul Județean Buzau a mai realizat, la sfarșitul saptamanii trecute, o activitate ce pune…