Evenimente în București, de Ziua Copilului 2024. Linii deviate și restricții de circulație, în acest weekend In weekend-ul de Ziua Copilului, in București vor avea loc numeroase evenimente dedicate celor mici. Astfel, pe 1-2 iunie, anumite zone vor fi supuse restricțiilor de circulație, iar unele linii de transport ale STB vor avea trasee modificate. Primaria Municipiului București organizeaza, prin instituțiile subordonate, diverse evenimente cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Expoziții la Muzeul Copiilor La Muzeul Copiilor vor avea loc expoziții interactive și educative, precum „Misiuni in Safari”, „Pe urmele marilor exploratori – Aventuri cu Pirați”, „Creierul – Lumea din capul meu”, „A fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care prefera ciocolata in loc de orice fel de mancare, cei care inca au o jucarie preferata, pentru cei la care inca vine Zana Maseluța, pentru cei care dorințele abia incep sa prinda contur am pregatit doua zile pline de magie și distracție in Iulius Town. Pe 1 și 2 iunie are loc Happy Kids…

- SAMBATA: Junior Bike Race 2024, ediția a VIII-a, la Ciugud. 300 de copii vor lua startul la cel mai indragit concurs de biciclete din Alba. PROGRAMUL SAMBATA: Junior Bike Race 2024, ediția a VIII-a, la Ciugud. 300 de copii vor lua startul la cel mai indragit concurs de biciclete din Alba. PROGRAMUL…

- Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” din localitatea Ciucea organizeaza o serie de expoziții și evenimente cu ocazia celei de-a 20-a ediție a ,,Nopții Muzeelor”.Astfel, sambata 18 mai, in intervalul orar 18:00- 22:30 vizitatorii pot participa gratuit la activitațile desfașurate in cadrul muzeului. Programul…

- Sambata: Noaptea Muzeelor, la Muzeul de Științele Naturii din Aiud. PROGRAM Aiudenii sunt asteptati sambata, 18 mai, la Muzeul de Științele Naturii din Aiud, la Noaptea Muzeelor 2024. Cu aceasta ocazie, muzeul va putea fi vizitat gratuit, intre orele 14:00 – 22:00. „Va fi o zi frumoasa, cu activitați…

- 17-19 mai 2024: Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancram și Sebeș. Expoziții, spectacole, lansari de carte. PROGRAMUL 17-19 mai 2024: Festivalul Internațional „Lucian Blaga” la Lancram și Sebeș. Expoziții, spectacole, lansari de carte. PROGRAMUL La inceputul primaverii, de 44 de ani, Sebeșul…

- In Saptamana Luminata, de dupa Pasti, la Brasov sunt anuntate numeroase evenimente care vor culmina pe 12 mai – in Duminica Tomii pentru crestinii ortodocsi – cu ceremonia traditionala a coborarii Junilor in cetate. Programul se deschide marti, pe 7 mai, si include concerte, expozitii si festivaluri…

- Vacanța de Paște 2024. Cand incepe perioada cu zile libere pentru elevi și profesori și cand se intorc la școala Vacanța de Paște 2024. Elevii intra, la finalul lunii aprilie, in vacanța de primavara. Vor avea 11 zile libere, inclusiv perioada de 1 Mai și cea a sarbatorilor de Paște. Apoi revin la școala,…

- Parintele Constantin Necula vine in Alba. Eveniment dedicat profesorilor și invațatorilor, la Schitul din Gabud Parintele Constantin Necula vine in Alba. El va fi prezent la Schitul Sfantul Ioan Evanghelistul din Gabud. ”Sinaxa educaționala”, o comunitate a profesorilor creștin ortodocși organizeaza…