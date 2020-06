Evenimente & experimente * Nu trebuie sa fortezi limitele realitati, caci ea adeseori vine cu forta unui taifun peste tine, antrenand in suvoiul ei atatea imagini si atatea aberatii, incat nici un maestru al grotescului sau al absurdului, incepand cu Rabelais, Swift, Gogol, Lautreamont, Kafka, Hasek si terminand cu I.L Caragiale, Eugen Ionescu si Urmuz, nu ar puteau zugravi. Iar atunci cand peste realitatea fizica se suprapune una psihica, izvo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca sunteti in cautarea unei rochii de ocazie potrivite pentru un viitor eveniment, cu siguranta esti curioasa sa aflii care sunt cele mai cautate modele din acest an. Multe persoane s-au afisat la evenimente, de-a lungul timpului, cu modele din ce in ce mai inedite si mai spectaculoase. Si chiar daca…

- Cu toții am vazut cel puțin un foc de artificii și ne-am bucurat de atmosfera incantatoare și magia spectacolului de pe cer. Iar mulți am fost curioși sa ii vedem pe cei din spatele artificiilor. In exclusivitate pentru 7EST doi pirotehniști din Iași, tata și fiu, vorbesc pentru prima data despre meseria…

- ▪La 19 martie Sala de Arme din Targoviste gazduia concertul corului barbatesc al Asociatiei Crestine a Tinerilor din Bucuresti, condus Post-ul TABLETA DE JOI – Radu Alexandru STATE – 1934. Calendar de evenimente apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- RESITA – Este vorba despre primele blocuri de pe strada I.L. Caragiale din Resita, despre care municipalitatea anunta, inca din 2016, ca se afla in stadiu avansat de proiectare, in cadrul unei finantari europene! In 15 septembrie 2016, autoritatea locala vorbea despre un numar de 25 de blocuri din Resita…

- Industria de evenimente din Romania este intr-o continua transformare datorita pandemiei de COVID-19, astfel ca o companie de organizare de evenimente lanseaza conceptul Event Park, o serie de evenimente in aer liber, de tipul drive-in.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente, potrivit Agerpres. „Cu parere…

- Primul teatru care a lansat „lista” artei teatrale online a fost Teatrul Național din Craiova, prin provocari online pentru spectatori. A lansat deja de aproape o luna un joc interactiv intre actori și spectatori, in perioada izolarii acasa din cauza epidemiei de coronavirus. Jocul a inceput pe 14…

- Și perioadele complicate pot fi frumoase. Iar daca abordam lucrurile intr-o maniera creativa, pana și autoizolarea se poate dovedi interesanta. Spunea, candva, un mare scriitor, ca frumusețea va salva lumea. Pornind de la aceasta idee, vinaria Radacini a inițiat campania VIN LA ARTA, online, cu susținerea…