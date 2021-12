Evenimente demografice - IV. Divorţialitatea Articolul din aceasta saptamana incheie seria dedicata evenimentelor demografice (natalitatea, mortalitatea, nuptialitatea si divortialitatea) analizate pe baza statisticilor oficiale, relevante la nivel national si pentru judetul Iasi. In luna martie 2021 s-a inregistrat cel mai mare numar de divorturi din perioada ianuarie 2020 - septembrie 2021: 2702 divorturi, iar trendul a ramas constant, cu peste 2000 de separari de cupluri, pana in iunie 2021. Demograful acad. Vl. Trebici considera ca divortul (desfacerea casatoriei) este evenimentul demografic care afecteaza direct nuptialitatea „prin… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

