- Chiar daca nici vremea, nici vremurile nu-s favorabile intalnirilor culturale, covasnenii nu s-au lasat invinși de restricțiile impuse de pandemie, și, cu mic cu mare, s-au unit in ganduri și simțiri pentru a marca așa cum se cuvine Ziua Culturii Naționale și a marelui nostru poet „Domnul cel de nemurirea…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe, care si-a suspendat temporar activitatea cu publicul din cauza pandemiei, a anuntat ca isi va redeschide portile incepand de vineri, de Ziua Culturii Nationale. Reprezentantii institutiei au mentionat ca, in cursul zilei de vineri,…

- Revista de literatura „Caietele de la Araci”, publicație semestriala a Muzeului Național al Carpaților, continua sa promoveze personalitatea scriitorului Romulus Cioflec și prin nr. 14, aparut de curand. Prin pagini de adevarata istorie literara, recentul numar al revistei completeaza portretul scriitorului…

- O moara de apa, care a apartinut unei familii din Voinesti, va fi expusa in viitorul muzeu etnografic in aer liber pe care Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe il va infiinta in statiunea Covasna. Muzeograful Ioana Cristina Felea-Baubec a declarat ca institutia a achizitionat,…

- In perioada 9 – 11 decembrie 2020 va avea loc Sesiunea Științifica Anuala a Muzeului Național al Carpaților Rasariteni, ediția a XVII-a, organizata in acest an in parteneriat cu S.C. Total Business Land SRL. Program: Miercuri, 9 decembrie 2020, 9.00 – 9.30: deschiderea sesiunii Alocuțiuni: Valerii Kavruk,…

- In cadrul simpozionul cu tema „1 Decembrie 1918 – istorie si actualitate in judetul Covasna” care a avut loc luni, 30 noiembrie 2020, la Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, dr. Ioan Lacatusu a prezentat comunicarea „Sarbatorirea zilei de 1 Decembrie in…

- Un numar de 100 de elevi din diaspora au participat la o lectie deschisa cu tema „Istoria Romaniei de la daci si romani, la Marea Unire”, dedicata Zilei Nationale, eveniment organizat de Asociatia Interculturala Romano Elena Dacia in colaborare cu Muzeul National de Istorie a Romaniei. „Asociatia Interculturala…

- Cu profunda tristete am primit vestea plecarii la Domnul a distinsului jurist, sociolog si om politic Vasile Gherasim, la varsta de 70 de ani, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei, FOST prim – vicepresedinte al CPUN Covasna. In urma cu o luna a fost diagnosticat cu COVID, iar…