- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, ca urmare a ședinței Permanenței Eparhiale, saptamana viitoare debuteaza sesiunea de primavara a conferințelor preoțești in eparhia noastra, conform urmatorului program: Luni, 15 mai 2023, la Catedrala Episcopala…

- Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului, a oficiat Slujba Invierii Domnului urmata de Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. La slujba s-au adunat aproximativ 5 mii de persoane care au…

- In aceasta zi, miercuri, in saptamana a cincea a Postului Mare, se oficiaza Denia Canonului cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul, numit și „Canonul lacrimilor”. Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul se va citi integral in cadrul Deniei din aceasta seara (cuprinzand toate cele patru parți)…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, episcopul Maramuresului și Satmarului, joi, 23 martie, de la ora 18:00, la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare va av ea loc evenimentul „Emoție și rugaciune”, dedicat Anului Omagial al pastorației persoanelor varstnice. Vor interpreta…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, sambata, 18 martie, cu incepere de la ora 15:00, Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului in colaborare cu instituțiile partenere, va organiza „Marșul pentru Viața” 2023 pe urmatorul traseu: Bulevardul…

- Duminica, 5 martie, prima din Postul Mare – a Ortodoxiei, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului, va sluji la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare. De asemenea, credincioșii vor avea posibilitatea de a vizita expoziția de icoane inchinata Duminicii Ortodoxiei…

- Sala-Muzeu „Sfinții Martiri Brancoveni” de la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare va gazdui sambata, 4 martie, cu incepere de la ora 11:00, cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului și Satmarului, expoziția de icoane „Chipuri din veac in veci”, ediția a…