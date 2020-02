Evenimente dedicate Chinei Centrul de Studii Asiatice de la Univ. Stefan cel Mare din Suceava ( www.romania-china.ro ) impreuna cu Casa Romano-Chineza Suceava au organizat un stand de promovare a limbii, culturii si civilizatiei chineze cu ocazia evenimentului Noaptea Cercetatorilor. La inceputul evenimentului carti de limba chineza si coreeana, evantaie chinezesti si alte obiecte traditionale expuse pe stand au atras atentia multor elevi de scoala primara si generala. Au venit entuziasmati sa le fie scris numele in chineza si sa incerce sa prinda bomboane cu betisoarele chinezesti. Elevii au comunicat bucurosi cu profesoarele… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

