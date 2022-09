Stiri pe aceeasi tema

- SAMBATA: Concursul de ciclism montan Alba Carolina Bike Race, ediția a II-a, la Alba Iulia. PROGRAM Concursul de ciclism montan Alba Carolina Bike Race, ediția a doua – un proiect al Asociației Biciclim Alba in parteneriat cu Primaria Alba Iulia – va avea loc sambata, 24 septembrie. Concurenții vor…

- Evenimente 23 25 septembrie 2022 Toamna si a intrat in rol Dar asta nu ne impiedica sa ne bucuram de activitatile din imprejurimi. Hidratati si imbracati, cu chef de viata si dornici de explorat, va invitam si in acest weekend sa luam cu asalt orasul. Iata ce evenimente ne asteapta in aceste zile de…

- Evenimente de weekend din ALBA: Targul de turism rural de la Albac, spectacole de teatru pentru copii, zile ale satelor. PROGRAM Mai multe evenimente sunt organizate in acest weekend in județul Alba. Veți putea participa la Targul de Turism Rural de la Albac, unde sunt prezentate gastronomia, tradițiile,…

- Concursul de ciclism montan Alba Carolina Bike Race, AMANAT din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Anunțul organizatorilor Concursul de ciclism montan Alba Carolina Bike Race, ediția a II-a, ce urma sa se desfașoare sambata, 3 septembrie, la Alba Iulia, a fost amanat de organizatori din cauza condițiilor…

- Sambata, 3 septembrie: Concursul de ciclism montan Alba Carolina Bike Race, ediția a II-a, la Alba Iulia. PROGRAM Alba Carolina Bike Race, ediția a doua – un proiect al Asociației Biciclim Alba in parteneriat cu Primaria Alba Iulia – va avea loc in cadrul unui eveniment maraton sambata, 3 septembrie,…

- EVENIMENTE de weekend: Sarbatoarea Muzicii la Alba Iulia, Zilele orașelor Teiuș și Campeni, festivalul ”La Ceaune”. PROGRAM Mai multe evenimente sunt organizate in acest weekend in județul Alba. Este prilej sa vedeți și sa ascultați artiști cunoscuți și sa va delectați cu muzica clasica, ușoara sau…

- Ce sa faci in weekend: Sarbatoarea Muzicii la Alba Iulia. Concerte, tango-uri și opere moderne in Piața Cetații. PROGRAM In weekend-ul urmator Alba Iulia devine orașul muzicii. De vineri pana duminica iubitorii de muzica clasica și nu numai sunt invitați la ”Sarbatoarea Muzicii”. Evenimentele incep…

- SAMBATA: Rowmania la Alba Iulia, competiție de vaslit pentru pasionații de sport. PROGRAM Pasionații de sport in aer liber sunt așteptați sambata, in zona podului peste Mureș, la o noua ediție a concursului de vaslit ”Rowmania”. Mai exact, indiferent de varsta, constitutie sportiva si experienta, ești…