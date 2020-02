Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara, viitoarea Capitala Culturala Europeana, este pur și simplu asaltata de ciori. Autoritațile au incercat pana acum mai multe variante pentru indepartarea lor. Au folosit aparate cu ultrasunete…nimic. Au trecut la inregistrari care imita țipetele pasarilor rapitoare…nimic. Le-au distrus cuiburile…nimic.…

- Demolarea garajelor din Timișoara, a caror vreme se pare ca a trecut, este, in continuare, in atenția primarului Nicolae Robu, care a prezentat... The post Timisorenii care mai au garaje isi pot lua adio de la ele! Dezvoltarea in forta a Timisoarei continua appeared first on Renasterea banateana .

- Trimiterea in judecata de catre DNA primarului Nicolae Robu a ridicat, in spațiul public și randul membrilor PNL, intrebarea daca Robu mai poate ocupa funcția de președinte al PNL Timiș și daca mai poate fi candidat la primaria Timișoara din partea partidului, in condițiile in care criteriile de integritate…

- SCM Timisoara s-a impus cu scorul de 91-66 (24-7, 19-13, 17-23, 31-23), in aceasta seara, pe teren propriu, in fata gruparii BCMU FC Arges Pitesti, in prima mansa din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, luand astfel o optiune serioasa pentru calificarea la turneul Final Four. Timisorenii au castigat…

- Luni, 23 decembrie, a fost deschis circulației tronsonul 3 al autostrazii Lugoj Deva. Un experiment al redacției noastre arata ca acum, circuland cu viteza legala, de la Timișoara la Deva se ajunge in o ora și jumatate, ceea ce deschide turismul de o zi in zona Deva, Oraștie, Arsenal Aqua Park și…

- Sunt trei decenii de cand Timisoara a dat startul Revolutiei care a schimbat istoria romanilor. Dupa 30 de ani de democratie castigata cu sange, in orasul de pe Bega au fost programate aseara mai multe ceremonii in memoria martirilor din 1989.

- Desi turistii care vin in Timisoara sunt incantati de parcurile din zona centrala a orasului, cetatenii urbei nu au dat punctaj maxim niciunui parc, arata un top realizate de site-ul Urbanize.ro, pe baza votului cititorilor. Sunt trei parcuri incluse in categoria de trei stele, Parcul Rozelor, Parcul…

- Mulberry Development, dezvoltatorul proiectului imobiliar ISHO, a obținut autorizația de construcție pentru hotelul Radisson Blu din cartierul ISHO din Timișoara. Lucrarile de construcție vor demara in zilele urmatoare. Investiția este una de referința in ceea ce privește excelența in servicii pe piața…