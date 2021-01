Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Principatelor Romane – Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 , va fi marcata duminica in garnizoanele din țara prin ceremonii militare și religioase, dar fara ca participanții sa se prinda de maini in Hora Unirii, a anunțat Ministerul Apararii Naționale (MApN). Potrivit unui comunicat al MApN, ministerul…

- Duminica, 24 ianuarie 2021, Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba organizeaza o serie de evenimente culturale dedicate Unirii Principatelor Romane, moment istoric de la care se implinesc 162 de ani. Evenimentele se vor desfașura on-line, fara public, cu respectarea celor mai stricte masuri de prevenire…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba va organiza la Blaj, duminica, 24 ianuarie, doua concerte cu ocazia aniversarii a 162 de ani de la Mica Unire – Unirea Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859. Evenimentele vor avea loc fara public, vor fi organizate pe Campia Libertații și la Palatul Cultural…

- Vineri, 15 ianuarie 2021, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba organizeaza o serie de evenimente culturale dedicate Zilei Culturii Naționale. Evenimentele se vor desfașura on-line, fara public, cu respectarea celor mai stricte masuri de prevenire a raspandirii virusului…

- Un concert omagial, denumit "Simfonic Romania 2020", a incheiat, marti seara, manifestarile cultural-artistice de la Alba Iulia dedicate Zilei Nationale a Romaniei, evenimentul avand loc fara public si putand fi vizionat doar online. Concertul a fost sustinut de Orchestra de Camera a Judetului Alba,…

- Toate concertele, recitalurile si expozitiile care vor fi organizate la Alba Iulia pentru a marca Ziua Nationala a Romaniei de catre Centrul de Cultura "Augustin Bena" Alba se desfasoara fara public, cu respectarea celor mai stricte conditii de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2. "Astfel,…

- Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei la Alba Iulia, oras care in 1 Decembrie ar urma, daca situatia epidemiologica o va permite, sa iasa din carantina, vor fi transmise online, ele neavand loc cu public, potrivit informatiilor prezentate, vineri, intr-o conferinta comuna de presa,…

- Teatrul de Papuși „Prichindel”, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, va invita la teatru. Nu in sala, din pacate, ci pe paginile de Facebook ale celor doua instituții, in cadrul unor transmisiuni LIVE. Asta inseamna ca actorii vor juca efectiv pe scena pentru voi, cei de acasa,…