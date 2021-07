Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii capitalei pot participa astazi la mai multe evenimente culturale organizate in are liber, in diferite locații din Chișinau. Acestea se desfașoara cu respectarea tuturor masurilor de prevenire și combatere a infecției Covid-19.

- Primaria municipiului Chișinau reamintește ca simbata și duminica:12.06.2021 -13.06.2021 va fi oprit total traficul rutier pe strada Ion Creanga, tronsonul cuprins intre str. Alba Iulia și bd. Ștefan Cel Mare și Sfint. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a rețelelor inginerești,…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in zilele de sambata și duminica, pana la sfarșitul lunii curente (22-23 mai și 29-30 mai, inclusiv), se suspenda total traficul rutier pe str. Ion Creanga, tronsonul cuprins intre strazile Calea Ieșilor și str.

- A fost un weekend aglomerat pentru pompierii militari. Aceștia au gestionat 3.795 de intervenții in situații de urgența. Majoritatea dintre acestea au constat in asistența medicala de urgența, echipajele SMURD acționand pentru acordarea masurilor de prim ajutor pentru 3.045 de persoane aflate in dificultate,…

- Și in acest weekend traficul rutier pe strada Ion Creanga, pe tronsonul cuprins intre strada Eugen Coca - Calea Ieșilor va fi suspendat. Masura este luata in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a rețelelor inginerești, in cadrul proiectului „Lucrari de reparație a strazii Ion Creanga din municipiul…

- Vești proaste in ceea ce privește vremea. Temperaturile scad in majoritatea regiunilor și doar in sudul țarii sunt inregistrate valori termice normale pentru aceasta perioada. Vremea se racește in weekend In jumatatea estica va ploua, iar vantul va sufla cu putere in majoritatea zonelor. Maximele pornesc…

- Saptamina curenta ar putea fi lansata platforma de programare online pentru vaccinarea populației. Totodata, Ion Ceban, a anunțat ca vaccinare in centrele de imunizare din Capitala s-ar putea desfașura și in zilele de simbata și duminica, in funcție de disponibilitatea vaccinurilor in țara. Astfel,…

- Traficul rutier pe strada Ion Creanga, pe tronsonul cuprins intre strada Alba-Iulia și strada E. Coca va fi suspendat in urmatoarele 3 weekend-uri:10.04.2021-11.04.2021, 17.04.2021-18.04.2021 și 24.04.2021-25.04.2021, anunța Primaria. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de pozare…