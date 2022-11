De Ziua Naționala, in județul Suceava au loc mai multe evenimente la care pot participa sucevenii și numeroșii turiști aflați in Bucovina pentru minivacanța 30 noiembrie – 4 decembrie, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba. Astfel, la Suceava, ora 12:00, in Piața Tricolorului la Monumentul Eroilor – Bucovina Inaripata are loc ceremonialul militar organizat […] The post Evenimente consistente de Ziua Naționala in mai multe localitați ale județului Suceava first appeared on Suceava News Online .