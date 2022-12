Evenimente astrologice DECEMBRIE 2022. Ce aduce finalul de an? A inceput ultima luna a anului, cu tot ce aduce ea din punct de vedere astrologic. Decembrie 2022 are ca piesa centrala cea de-a patra intrare in retrograd a lui Mercur din acest an! Dar nici celelalte evenimente nu se lasa mai prejos. Decembrie se anunța o perioada aglomerata și nu ne referim aici la cumparaturile de sezon. Dar sa le luam pe rand. Iata ce evenimente astrologice are decembrie 2022 pentru noi. Venus in opoziție cu Marte retrograd – 1 decembrie Venus a fost foarte activa in ultimele luni. Acum calatorește și ea in afara limitelor, ceea ce inseamna ca energia ei poate fi simțita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

