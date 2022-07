Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cele mai mari orașe din zona Banatului, Timișoara, a redevenit o adevarata atracție turistica. In 2018, administrația locala anunța un proiect de revigorare a zonelor de agrement din oraș. Inclus in proiectul „Memoriile orașului”, demersul iși propunea sa consolideze relația dintre oameni…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a primit, joi la Palatul Victoria, vizita reprezentantilor Comitetului Economiei Germane pentru Europa de Est, informeaza Guvernul. Atat membrii delegatiei germane, cat si reprezentantii Executivului au reiterat aprecierea fata de colaborarea economica dintre cele doua tari,…

- Actualul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, ar putea avea, daca se decide sa candideze pentru un nou mandat, un competitor surpriza. Alin Nica, liderul PNL Timiș și președintele Consiliului Județean Timiș, nu exclude o candidatura pentru postul de primar al capitalei Banatului. Totuși deocamdata spune…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a declarat luni, 30 mai, in cadrul emisiunii online "Agenda de Mureș", ca autoritațile locale din "Orașul Trandafirilor" vor inchide definitiv traficului rutier doua strazi din zona centrala. Astfel, incepand cu toamna acestui an strada George Enescu va…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, in parteneriat cu Asociația Comitato Dante Alighieri din Timișoara, Asociația Culturala Fucina Italica Francesco Griselini din Timișoara, Asociația Culturala Cinemazero din Pordenone (Friuli Venezia Giulia – Italia) și Fondazione…

- Liderii coalitiei se reunesc in ședința, luni, la ora 18.00, la Palatul Victoria. Coalitia asteapta de la Ministerul Finantelor, in maximum o saptamana, analiza privind modificarile la Codul Fiscal care ar urma sa intre in vigoare incepand de anul viitor, precum si alte

- Iancu Popovici, un trompetist de legenda al muzicii populare din Timișoara, s-a stins din viața, in urma unui infarct, la varsta de 57 de ani.S-a nascut pe 30 iulie 1964 intr-o zona plina de traditii, Domasnea, Iancu a fost fiul celebrului Luta Popovici, un mare maestru al taragotului, recunoscut in…

- Poporul roman trebuie sa conteze, dar noi ne purtam ca și cum am fi in razboi, avertizeaza directorul cotidianul.ro. Invitat marți seara la emisiunea Marius Tuca Show , al carei subiect principal a fost Libertatea Presei, Cornel Nistorescu a atras atenția asupra unei situații ingrijoratoare: Agenda…