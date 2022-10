Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura a Sindicatelor “Constantin Tanase” din Vaslui va invita sambata, 22 octombrie, ora 09,30, la cea de-a 51- a editie a Festivalului – concurs international de muzica usoara “CONSTELATIA NECUNOSCUTA”. Radio Iasi transmite video live pe radioiasi.ro si pe pagina de facebook Radio Iasi Festivalul…

- Dupa 22 de ani de la premiera, „Dancing Queen. Povestea unei cariere”, unicul spectacol de balet-rock al Operei Naționale Romane din Timișoara și unul dintre foarte putinele spectacole de gen montate pe o scena din Romania, va avea miercuri, 19 octombr

- "In aceasta dupa-amiaza, impreuna cu domnul ministru Bolos, vom avea o intalnire cu doamna comisar pentru Coeziune si Reforme, Elisa Ferreira. Intalnirea va avea loc la Alba Iulia. In cadrul intalnirii vom semna un nou acord de parteneriat cu Uniunea Europeana. Practic, prin acest nou acord vom concretiza…

- Consulatul Onorific al Belgiei la Timișoara a fost inaugurat oficial miercuri, 28 septembrie, la Casa ISHO. Ovidiu Sandor a fost desemnat consul onorific al Belgiei. Omul de afaceri ne-a declarat ca a fost remarcat de catre autoritațile belgiene in urma cu patru ani, prin intermediul unui proiect de…

- Cea de-a treia ediție a „Classic for Teens” este desfașurata sub Inaltul Patronaj al Ambasadei Republicii Italiene in Romania și al Institutului Italian de Cultura din București. Deschiderea festivalului va fi pe 22 septembrie.

- Judecatoarea Adriana Stoicescu spune ca Romania risca sa ajunga la judecata staborului in condițiile in care sistemul judecatoresc se depopuleaza rapid. Cunoscuta pentru viziunile ei contondente, judecatoarea din Timișoara atenționeaza ca in Romania exista un val de ura alimentat la adresa sistemului.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, la cel de-al doilea Summit al Platformei Crimeea la nivel de sefi de stat si de guvern, in format online, ca prin invazia militara ilegala si brutala, Rusia a aratat lumii ca este un stat care nu se abate de la comiterea unor agresiuni flagrante, precum incalcarea…

- Ca in fiecare an din ultimele trei decenii, comunitatea sarba din Banat sarbatorește intre 17 și 19 august Zilele Schimbarii la Fața a Sarbilor din Romania, organizata de Uniunea Sarbilor din Romania in colaborare cu Consulatul General al Republicii Serbia la Timișoara, eveniment care a ajuns la cea…