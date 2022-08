Eveniment: Turneul național ”Orgile României” susținut în biserici de organistul Eduard Antal In bisericile din țara noastra sunt peste 1.500 de orgi clasice cu tuburi. La o parte dintre a acestea a evoluat organistul Eduard Antal in cadrul turneului național ”Orgile Romaniei”, aflat anul acesta la ediția a IV-a, organizat de Pro Contemporania și Radio Romania. Edițai din acest an inceput in luna iulie cu zece concerte extraordinare susținute de tanarul organist Eduard Antal și continua in luna august cu trei concerte in bazilici romano catolice, dar și in alte biserici. In luna august, Eduard Antal va concerta in Biserica Romano-Catolica „Fericitul Ieremia” din Bacau – cu aceasta ocazie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

